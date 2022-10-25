رئيس البرلمان التركي: لن نعترف بضم القرم وسنواصل دعم أوكرانيا

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن بلاده لم ولن تعترف بضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، كما لن تعترف بقرارها الأخير ضم المقاطعات الأربع؛ لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون.

وقال شنطوب -في كلمة خلال القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم التي تستضيفها العاصمة الكرواتية زغرب- اليوم الثلاثاء إن شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014 هي "الوطن الأم لأتراك تتار القرم" الذين "يستحقون العيش بحرية وأمان في وطنهم مثل جميع الشعوب الأخرى"، وفق تعبيره.

وأكد رئيس البرلمان التركي أن بلاده "لم ولن تعترف بضم شبه جزيرة القرم، وستواصل دعم أوكرانيا وتتار القرم في مختلف المحافل".

وأضاف أنها لا تعترف كذلك بضم لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، واصفا القرار الروسي بأنه "في حكم العدم"، مؤكدا أن هذه الخطوات تخالف القانون الدولي.

وبيّن أن تركيا تتابع عن كثب وضع تتار القرم المحتجزين، لا سيما نائب رئيس المجلس الوطني لتتار القرم نريمان جلال.

وأطلقت أوكرانيا منصة القرم العام الماضي لتكون منبرا دوليا للتضامن والتنسيق في إطار جهودها لزيادة الضغط الدولي على روسيا وضمان استعادة القرم.

وبدأت المنصة أعمالها رسميا مع القمة الافتتاحية التي عقدت بالعاصمة الأوكرانية كييف في 23 أغسطس/آب 2021، ووقعت 46 دولة المشاركة فيها إعلان منصة القرم المشترك.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014.

وفي خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا، ضمت روسيا مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون إلى أراضيها، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق رسمية نهائية في هذا الصدد أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط استنكار شديد من جانب كييف والقوى الغربية التي أكدت أنها لن تعترف بهذه الخطوة.