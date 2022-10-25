جيروزاليم بوست: إسرائيل دمرت 90% من البنية العسكرية الإيرانية في سوريا

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية -نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار- بتدمير 90% من البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

وحسب المسؤولين الذين لم يُكشف عن أسمائهم، أضافت الصحيفة أن الاحتلال "نجح في الحد بشكل شبه كامل من قدرة طهران على نقل الأسلحة إلى دمشق وتصنيعها هناك".

وقال المسؤولون إن خطة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني -الذي قُتل على أيدي الأميركيين عام 2020- "باءت بالفشل" بسبب استمرار الحملة الجوية للجيش الإسرائيلي على أهداف في سوريا.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية -وفقا لمصادرها- أنه رغم التوتر بين إسرائيل وروسيا التي حذرت تل أبيب مؤخرًا من نقل أسلحة إلى أوكرانيا، فإن آلية تفادي التضارب لمنع الاحتكاك الروسي الإسرائيلي في سوريا "تعمل كالمعتاد".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أنفسهم أن الجيش الإسرائيلي "ألحق أضرارًا بالغة بمسارات التهريب الإيرانية" من البحر والجو، وحتى من البر من إيران إلى سوريا. مضيفة أن الهجمات "أضرت أيضًا بقدرة الجيش السوري" على إنتاج أسلحة وذخائر.

إلى جانب ذلك، فإن التقدير في إسرائيل وفقا لـ"جيروزاليم بوست" هو أن الرئيس السوري بشار الأسد قلل من نشاط إيران وحزب الله في بلاده، مع التركيز على مرتفعات الجولان السورية وجنوب البلاد. ولا تعلن إسرائيل غالبا عن هجماتها في سوريا، ولا تنفيها أيضا.