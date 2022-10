تصدر فوز وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك ذي الأصول الهندية، برئاسة الوزراء، نشرات الأخبار وعناوين الصحف. كما استحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب هذا الفوز سيدخل سوناك التاريخ كأول شخص من الملونين يدير حكومة المملكة المتحدة.

وجاء هذا عقب عدول رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل، وتعهد سوناك بتحقيق "استقرار ووحدة" المملكة المتحدة التي تواجه أزمة اقتصادية عميقة.

ومثّلت أصول هذا السياسي، ومعتقداته ومسيرته الدراسية والمهنية، أبرز الاهتمامات التي سُلّط عليها الضوء عقب إعلان فوز سوناك في السباق إلى داونينغ ستريت أمس الاثنين.

احتفاء وترحيب

وفي كلمته الأولى، قال سوناك إنه "لشرف عظيم في حياتي أن أخدم الحزب الذي أحبّه وأردّ في المقابل للبلد الذي أدين له بالكثير" متعهدا العمل بـ "نزاهة وتواضع".

واحتفت شخصيات بريطانية بارزة برئاسة سوناك (42 عاما) للحكومة خلفا لليز تراس التي مكثت في المنصب أقل من شهرين.

وقالت تراس عبر حسابها على تويتر تعبيرا عن دعمها" تهانينا سوناك على تعيينك زعيما لحزب المحافظين ورئيس وزرائنا المقبل، فلديك دعمي الكامل".

Congratulations @RishiSunak on being appointed as Leader of the Conservative Party and our next Prime Minister. You have my full support. — Liz Truss (@trussliz) October 24, 2022

من جانبها، وصفت اللورد البريطانية سعيدة وارسي (من أصول باكستانية) فوز سوناك بأنه "لحظة تاريخية" وأضافت "الحزب الذي كان يومًا لديه سياسيون مثل أوزوالد موسلي ويعيش على ذاكرة إينوك باول، أصبح لديه رئيس وزراء هندي ومعتنق للهندوسية".

This is a historic moment

Whatever your politics this moment shows change & what is possible

The Party that once had amongst its ranks Oswald Mosley & in living memory Enoch Powell now has a PM of Indian heritage & of the Hindu faith & notably @RishiSunak is unapologetically both https://t.co/IRoBAODGnc — Sayeeda Warsi (@SayeedaWarsi) October 24, 2022

وقال صادق خان عمدة لندن المنتمي لحزب العمال المعارض، عبر حسابه على تويتر "بغض النظر عن السياسة، أود أن أهنئ سوناك على صنع التاريخ اليوم كزعيم حزب المحافظين، وقريبا ليكون رئيسا للوزراء".

Politics aside, I want to congratulate Rishi Sunak on making history today as Conservative leader and soon to be Prime Minister. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) October 24, 2022

قسم ومهام

وسوناك حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

ويأتي فوز هذا النائب الذي أدى اليمين أمام البرلمان على "البهاغافاد غيتا" وهو أحد النصوص الأساسية للهندوس، في وقت يحيي فيه الهندوس "الدويلي" (عيد ديني للهندوسية والسيخية).

وبمجرد تسليم استقالة تراس رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، سيُكلف سوناك بتشكيل حكومة جديدة اليوم الثلاثاء على الأرجح.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها تشارلز الثالث بتكليف رئيس حكومة، بعدما اعتلى العرش في 8 سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.





حفاوة وتهان

وفي الهند، استقبل تنصيب سوناك بحفاوة كبيرة، حيث هنأه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وغرّد على تويتر "أتطلع للعمل معا عن كثب على القضايا العالمية وتنفيذ خارطة 2030. أمنيات خاصة بمناسبة عيد الديولي للجسر الحيّ لهنود المملكة المتحدة، حيث نقوم بتحويل روابطنا التاريخية إلى شراكة حديثة".

وقال الصحفي الهندي سنيش فيليب، عبر حسابه على تويتر "يا لها من رحلة كانت، سوناك بريطاني الجنسية من أصل هندي، أصبح رئيس وزراء إنجلترا، الدولة التي حكمت الهند كمستعمرة".

وأثنى فيليب على السياسة البريطانية قائلا "إنها تظهر أيضا نظاما يسمح للمواطن الطبيعي بالوصول إلى قمة الحياة العامة بغض النظر عن بشرته".

What a journey it has been. @RishiSunak, a British national of Indian descent, becomes the Prime Minister of England, a country that ruled India as a colony. That said, it also shows a system that allows a natural citizen to reach the top of public life irrespective of his skin pic.twitter.com/nc4hfuwHwM — Snehesh Alex Philip (@sneheshphilip) October 24, 2022

وقالت الممثلة الهندية ميرا شوبرا، عبر حسابها على تويتر "سوناك يجعل كل هندوسي هندي فخورا، أن تحكم بريطانيا من قبل هندي هو أمر تاريخي حقا".

لحظة تاريخية

وأشار نشطاء ومدونون عبر منصات التواصل إلى الثروة المالية التي يمتلكها سوناك، حيث يعد من أغنى السياسيين في بريطانيا. وبحسب جريدة أوكسفورد ميل البريطانية، فإن ثروته تقدر بنحو 730 مليون جنيه إسترليني (827 مليون دولار أميركي) أي ضعفي ثروة الملك تشارلز المقدرة بـ 320 مليون دولار.

وعن ذلك، علق الصحفي البريطاني أديتيا تشاكرابورتي، ساخرا "بغض النظر عن الجانب الذي تكون فيه، ومهما كان عرقك، فهذه حقا لحظة تاريخية. المملكة المتحدة لديها أول رئيس وزراء لغولدمان ساكس" في إشارة لشركة غولدمان ساكس للخدمات المالية الشهيرة، والتي اشترك سوناك بإدارتها في وقت سابق.

Whatever side you’re on, whatever your ethnicity, this is truly a historic moment.

The UK has its first Goldman Sachs Prime Minister. — Aditya Chakrabortty (@chakrabortty) October 24, 2022

وقال لوكي مغني الراب البريطاني ذو الأصول الفلسطينية، عبر حسابه على تويتر " لدى بريطانيا الآن رئيس وزراء غير منتخب أغنى مرتين من ملكها غير المنتخب، يا لها من ديمقراطية".

Britain now has an unelected Prime Minister who is two times richer than its unelected monarch. How democratic… — Lowkey (@Lowkey0nline) October 24, 2022

تعليقات وتوقعات

كما اهتم مغردون عرب بالخبر، وبيّنت معظم التغريدات أن سوناك ما كان ليصل لهذا المنصب لو نشأ في بلد عربي وكان لأبوين مهاجرين.

ويُعدّ وصول سوناك إلى السلطة "لحظة عظيمة" لقضية التنوع العرقي بالمملكة المتحدة، حسبما قال الخبير السياسي أناند مينون لشبكة "بي بي سي" لافتا إلى "قلّة التعليقات" حول هذه المسألة. وأضاف "بطريقة ما، إنه أمر جعلناه طبيعيا".

الهندوسي "ريشي سوناك" أول رئيس وزراء بريطاني من أبناء الأقليات. ليس خبرا جيدا بحال، فعقدة إثبات الوطنية سيجسّدها بعداء المهاجرين، وسيقف بالضرورة مع الكيان الصهيوني؛ تبعا لمزاج الحزب ولأجل استقطاب اللوبي أو تجنّب غضبه. هل سيحل معضلة إمبراطورية عجوز هاجسها التصابي؟ لا أعتقد ذلك. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 24, 2022

وبهذا الخصوص، قال الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة "إن الهندوسي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني من أبناء الأقليات. ليس خبرا جيدا بحال، فعقدة إثبات الوطنية سيجسّدها بعداء المهاجرين، وسيقف بالضرورة مع الكيان الصهيوني تبعا لمزاج الحزب ولأجل استقطاب اللوبي أو تجنّب غضبه". وتساءل: هل سيحل معضلة إمبراطورية عجوز هاجسها التصابي؟