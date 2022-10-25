بريطانيا.. سوناك يتولى رئاسة الوزراء اليوم وبايدن يصف وصوله للمنصب بـ"الإنجاز الرائد"

يتولى الزعيم الجديد لحزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك -اليوم الثلاثاء- رسميا رئاسة الوزراء، بعد يوم من فوزه بزعامة الحزب عقب استقالة ليز تراس منها، فيما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن وصول سوناك ذي الأصول الهندية إلى المنصب بالإنجاز الرائد.

ومن المتوقع أن يلتقي سوناك، وهو أول رئيس وزراء لبريطانيا من الملونين، الملك تشارلز الثالث ليعينه رسميا رئيسا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تراس التي لم تعمر سوى 44 يوما، وسقطت عقب خسارتها ثقة الحزب الحاكم.

وبعد لقاء الملك، سيدلي سوناك بكلمة أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة البريطانية.

وتعهّد سوناك (42 عاما) -وهو أصغر زعيم للبلاد في العصر الحديث، وثالث رئيس للوزراء في أقل من شهرين- ببذل قصارى جهده لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ووعد في كلمة أمس الاثنين في مقر البرلمان عقب إعلان فوزه، بتمثيل كل أجنحة حزب المحافظين في حكومته، وبجعل وحدة الحزب أولوية له، كما تعهد بالسعي لتحقيق استقرار اقتصادي. وقد جددت أحزابٌ بريطانية الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وقال سوناك لنواب حزبه في البرلمان إن الحزب يواجه "أزمة وجودية"، ولا بد أن "يتحدوا أو يموتوا"، مضيفا أن بريطانيا تواجه "تحديا اقتصاديا عميقا". وأضاف "نحتاج الآن إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل تجميع صفوف حزبنا وبلادنا أولويتي القصوى".

خفض الإنفاق

ومن المتوقع أن يطلق سوناك تدابير لخفض كبير في الإنفاق الحكومي، في محاولة لإعادة بناء سمعة بريطانيا المالية، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى حالة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الغذائية.





وذكرت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء أن من المتوقع أن يبقي ريشي سوناك على جيرمي هانت في منصب وزير المالية، في ظل سعيه لتهدئة الأسواق والمضي قدما في خطة وزارة المالية لإصدار بيان مالي يوم الاثنين المقبل 31 أكتوبر/تشرين الثاني الحالي.

وتضيف الوكالة نفسها أن مساعدي سوناك عقدوا أمس الاثنين محادثات بشأن التعيينات في الحكومة المرتقبة، بعدما تعهد سوناك لأعضاء البرلمان البريطاني بأن يقود "حكومة تضم كل الكفاءات".

وقال وزير المالية جيرمي هانت -أمس الاثنين في تغريدة على حسابه في تويتر- إن "الوقت حان للنزاهة بشأن التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجهها البلاد، وللشجاعة من أجل التغلب عليها".

وأضاف هانت، بعدما هنأ سوناك على تولي منصب رئاسة الحكومة، قائلا "لدينا رئيس وزراء بمقدورنا الوثوق بأنه سيواجه التحديات، ويمنحنا جميعا الثقة بالمؤهلات الضخمة التي تمتلكها البلاد".

أميركا وأوروبا

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار سوناك لتولي منصب رئاسة الحكومة بأنه "أمر مذهل للغاية وإنجاز رائد"، ووعد -وفق البيت الأبيض- بأن يتصل بايدن بسوناك في المستقبل القريب لتهنئته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن "الرئيس "بايدن يتطلع إلى التحدث مع سوناك في الأيام المقبلة، وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، موضحة أن البروتوكول يفرض على بايدن عدم الاتصال بسوناك قبل أن يلتقي بالملك تشارلز الثالث لتعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة على حسابه في تويتر إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحتاجان للعمل معا من أجل مواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن جلب الاستقرار هو مفتاح لتجاوز تلك التحديات.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قالوا عقب استقالة ليز تراس إن التكتل يريد أن تكون بريطانيا "جارة مستقرة ويمكن التنبؤ بتصرفاتها".

كما هنأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بتولي المنصب، قائلا إنه يتطلع للعمل عن قرب معه بشأن القضايا العالمية، ومن أجل تنفيذ خطة مقررة لتطوير العلاقات بين الهند وبريطانيا.