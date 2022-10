دعوات لمظاهرات "مليونية".. واشنطن: حان الوقت لإنهاء "الحكم العسكري" في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الوقت حان "لإنهاء الحكم العسكري" في السودان، وسط دعوات لمظاهرات حاشدة في ذكرى ما تسميه المعارضة "الانقلاب العسكري"، بينما عيّن الجيش قائدا جديدا لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية دامية.

وقال بلينكن -مساء الاثنين في تغريدة على تويتر- "تقريبا، قبل سنة من اليوم، انقلب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية، وقوّض التطلعات الديمقراطية لشعبه. حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري".

Almost one year ago today, the Sudanese military overthrew a civilian-led government and undermined the democratic aspirations of its people. The time is now to end military rule.

