إصابة مستوطن بعملية طعن قرب نابلس وجرحى في مواجهات بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطن بجراح متوسطة في عملية طعن بقرية الفندق على طريق نابلس، في وقت أصيب فيه عدة شبان فلسطينيين خلال مواجهات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن المهاجم تمكن من الانسحاب من المكان، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بالبحث عنه. وذكرت صحف إسرائيلية أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي عملية الطعن بعد ساعات من ارتقاء 6 شهداء بنابلس ورام الله، بينهم القيادي البارز في مجموعات "عرين الأسود" وديع الحوح برصاص الجيش الإسرائيلي.

مواجهات متفرقة بالضفة

من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا آخر أصيب مساء اليوم برصاصة في الفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

في الأثناء، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي -مساء اليوم- في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وفي الخليل، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في منطقة باب الزاوية.