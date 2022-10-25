الأولى رسميا منذ اندلاع الحرب.. انطلاق محادثات السلام الإثيوبية في جنوب أفريقيا

بدأت اليوم الثلاثاء محادثات السلام التي تستضيفها جنوب أفريقيا بين وفد حكومي إثيوبي وقوات تيغراي من أجل إيجاد حل سلمي للحرب الدامية وسط مخاوف متزايدة على المدنيين.

وقال فنسينت ماجوينيا المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا إن محادثات السلام التي تستضيفها بلاده "بدأت اليوم وستنتهي يوم الأحد المقبل". وهي أول محادثات رسمية منذ اندلاع الحرب قبل عامين.

وأضاف ماجوينيا أن "بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لمحادثات السلام"، آملا أن تؤدي المحادثات إلى تحقيق سلام دائم لشعب إثيوبيا.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعلنت -أمس الاثنين- وصول وفدها إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في محادثات سلام مع الحكومة الإثيوبية يقودها الاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث باسم الجبهة كنديا جبريهيوت بأن أهداف الوفد في المباحثات تتمثل في "الضغط لوقف فوري للأعمال العدائية"، والسماح غير المقيد لوصول المساعدات الإنسانية، "وانسحاب القوات الإريترية" من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. كما أكد جبريهيوت أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري" في البلاد.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تتجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الفدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض فرض السيطرة على الإقليم.