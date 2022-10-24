وفد تيغراي يصل جنوب أفريقيا للمشاركة بمباحثات مع حكومة إثيوبيا

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وصول وفدها إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في محادثات سلام مع الحكومة الإثيوبية يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث باسم الجبهة كنديا جبريهيوت، في تغريدة مساء الأحد، إن "وفد حكومة تيغراي وصل جنوب أفريقيا للمشاركة في مباحثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن أهداف الوفد في المباحثات تتمثل في "الضغط لوقف فوري للأعمال العدائية"، والسماح غير المقيد لوصول المساعدات الإنسانية، "وانسحاب القوات الإريترية" من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. كما أكد جبريهيوت أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري" في البلاد.

وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الإثيوبية على المشاركة في مباحثات السلام، لكنها لم تعلن بعد عن وصول وفدها إلى جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم مباحثات سلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية دعا إليها الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تتجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الفدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض فرض السيطرة على الإقليم.