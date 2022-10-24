وسط خلاف حول "القتل الرحيم".. بابا الفاتيكان يستقبل الرئيس الفرنسي للمرة الثالثة

استقبل البابا فرانشيسكو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفاتيكان، اليوم الاثنين، في ثالث لقاء لهما، وسط جدل بشأن مسألة "القتل الرحيم" في فرنسا واستقبال اللاجئين.

واستمر اللقاء الخاص الذي عقد في القصر البابوي المتاخم لكاتدرائية القديس بطرس في روما لمدة 55 دقيقة.

وتبادل الرجلان الهدايا كما جرت العادة، حيث قدم فرانشيسكو للرئيس الفرنسي ميدالية برونزية تمثل ساحة القديس بطرس، بينما أهداه ماكرون نسخة من كتاب "السلام الدائم.. مخطط فلسفي"، للفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، والذي صدر عام 1796.

وقال بابا الفاتيكان لماكرون وزوجته بريجيت "صلوا لأجلي… أنا أصلي لأجلكم كل يوم".

ويعد هذا اللقاء الثالث بينهما، بعد لقاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقبل ذلك في يونيو/حزيران 2018.

وعقب اجتماعه الخاص مع ماكرون، اجتمع البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 85 عاما مع الوفد الفرنسي لنحو 15 دقيقة.

والتقى الرئيس الفرنسي بعد ذلك بالمسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وكذلك مع وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن أن مباحثات ماكرون في الفاتيكان ستتناول الجدل الدائر داخل المجتمع الفرنسي حول مواضيع مثل "القتل الرحيم" واستقبال اللاجئين.

ويقصد بـ"القتل الرحيم" إجراءات مثل نزع الأجهزة الطبية والأنابيب التي تغذي المرضى في الحالات الميؤوس منها مثل توقف خلايا المخ.

وقد أعرب بابا الفاتيكان عن معارضته "للقتل الرحيم" خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي أمام نواب فرنسيين، في حين تستعد باريس لإطلاق اتفاقية في هذا الصدد قد تفضي إلى تغيير القوانين ذات الصلة.

ويزور الرئيس الفرنسي روما منذ أمس الأحد، حيث ألقى خطابا خلال افتتاح مؤتمر بين الأديان حول السلام، نظمته الجمعية الكاثوليكية الإيطالية "سانت إيجيديو".

ودعا ماكرون الذي قدّم نفسه على أنه "رئيس جمهورية علمانية ذات تاريخ معقد أحيانا مع الأديان" إلى وجوب "الدفاع عن الكرامة" متحدثا عن "واجب المقاومة لدى الأديان" وذلك في كلمة تناولت الحرب الدائرة في أوكرانيا.