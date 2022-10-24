الشرطة أردت المهاجم.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة بمدينة سانت لويس الأميركية

أعلن قائد شرطة مدينة سانت لويس الأميركية، اليوم الاثنين، أن اثنين على الأقل قُتلا وأصيب 6 آخرون عندما فتح مسلح النار في مدرسة ثانوية بالمدينة.

وقال القائد مايك ماك إن الشرطة تبادلت إطلاق النيران مع المسلح، مما أسفر عن مقتله.

وأضاف أن الشرطة استجابت لبلاغ من "المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الأداء" عند الساعة 9:10 صباحا تفيد بوجود مسلح بالمدرسة.

وتابع -خلال مؤتمر صحفي- بعد الحادث، عندما وصلت الشرطة، كان الطلاب يهرعون إلى خارج المدرسة وأبلغوا الضباط بأن المسلح معه "سلاح طويل".

وقبل نحو أسبوعين، قُتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة برصاص مسلح أطلق النار عليهم بمنطقة سكنية في مدينة رالي بولاية نورث كارولينا في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه فيه، وأوضحت رئيسة بلدية المدينة في مؤتمر صحفي أن الشرطة أكدت سقوط 5 قتلى، وقالت إن "هذا يوم حزين ومأساوي لمدينة رالي".

وقُتل في الولايات المتحدة نحو 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 في مقابل 45 ألفًا في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وتعني هذه البيانات أن أكثر من 130 شخصا يموتون في الولايات المتحدة يوميا بالرصاص، أكثر من نصفهم انتحارا.