في ثاني زيارة خلال شهر.. وفد برلماني ألماني من تايوان: تهديدات الصين لن تمنعنا من دعم "الدول الديمقراطية"

وصلت مجموعة من 6 أعضاء في البرلمان الألماني (البوندستاغ) إلى تايوان أمس الأحد في زيارة تستمر حتى الأربعاء، وهي ثاني زيارة من قبل وفد برلماني ألماني هذا الشهر، وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وكان نائب وزير الشؤون الخارجية التايواني في استقبال المجموعة التي يترأسها عضو "البوندستاغ" بيتر هايت المنتمي للحزب الديمقراطي الحر.

وقال هايت إن الزيارة جزء من التزام الائتلاف الحاكم في ألمانيا "بدعم الدول الديمقراطية"، مضيفا أن مصدر القلق الرئيسي هو أن الصين "ترغب في ضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر".

وأضاف أنه لا ينبغي أن تمنع إشارات التهديد الصينية من زيارة ودعم تايوان بوصفها "دولة تشارك ألمانيا قيمها الخاصة بالديمقراطية والحرية".

يشار إلى أن فريقا تابعا لمجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وتايبيه في البوندستاغ الألماني كان قد زار تايوان في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما قام وفد من الكونغرس الأميركي بزيارة للجزيرة في منتصف أغسطس/آب الماضي، قالت بكين على إثرها إن "الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدّخر جهدا في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

كما زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان قبل ذلك بأيام معدودة، في خطوة ردّت عليها بكين بإرسال صواريخ وسفن وطائرات حربية إلى البحار والأجواء المحيطة بتايوان لبضعة أيام عقب الزيارة.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعدّ الجزيرة جزءا من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان والدول الأخرى.