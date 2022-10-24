قضايا تتعلق بالتجسس ومحاكمة هواوي.. واشنطن تتهم بكين بمحاولة تقويض القضاء الأميركي

اتهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند -اليوم الاثنين- الصين بالتدخل في النظام القضائي الأميركي، خلال إعلانه توجيه اتهامات إلى 13 مواطنا صينيا قال إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الصينية.

وأوضح غارلاند أن 3 قضايا منفصلة أظهرت أن "حكومة الصين سعت للتدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة، وتقويض نظامنا القضائي الذي يصون هذه الحقوق".

وأضاف أن "وزارة العدل لن تتهاون مع أي محاولة من جانب قوة خارجية لتقويض دولة القانون التي تأسست عليها ديمقراطيتنا".

ومن بين القضايا التي عدّدها غارلاند: قضية 7 صينيين متّهمين بأنهم حاولوا إرغام مواطن لهم مقيم في الولايات المتحدة على العودة إلى الصين، في إطار حملة إعادة قسرية تقودها بكين.

وأوقف اثنان من المتّهمين الخميس في نيويورك.

وفي قضية ثانية، تم توجيه الاتهام إلى شخصين يشتبه في أنهما عنصران في الاستخبارات الصينية، لمحاولتهما عرقلة الملاحقات في الولايات المتحدة بحق شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

وفي القضية الثالثة، تم توجيه الاتهام إلى 4 رعايا صينيين "لصلتهم بحملة استخباراتية طويلة الأمد، تستهدف أشخاصا في الولايات المتحدة لكي يعملوا لصالح الجمهورية الشعبية الصينية".

ويأتي الإعلان عن التوقيفات غداة فوز الرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني والبلاد.

وكانت هواوي اتُّهمت عام 2018 بتضليل بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) وبنوك أخرى، بشأن أعمالها في إيران التي تخضع لعقوبات أميركية.

وفي عام 2020، تمت إضافة تهم أخرى إلى القضية منها: التآمر لسرقة أسرار تجارية من 6 شركات تكنولوجيا أميركية، ومساعدة إيران على تعقب المتظاهرين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة عام 2009. وقد دفعت الشركة بأنها غير مذنبة.