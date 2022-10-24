الوقت غير مناسب.. سوريا تلغي زيارة وفد لبناني لمناقشة ترسيم الحدود البحرية

قال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز اليوم الاثنين إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة بعد غد الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة اليوم إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

وكان بيان للرئاسة اللبنانية قد ذكر أن الرئيس ميشال عون كلف إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب بترؤس الوفد إلى دمشق لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين بسوريا في مسألة الترسيم البحري بين البلدين.

والعام الماضي، أثير نزاع على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، بعد أن منحت سوريا ترخيصا لشركة طاقة روسية لبدء عمليات تنقيب بحري في منطقة يؤكد لبنان أنها تابعة له، في وقت أعلن فيه عن اكتشافات مهمة لحقول الغاز شرق البحر المتوسط.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إنجاز لبنان اتفاقا وُصف بالتاريخي، في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، حظي بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وقال الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إن مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ستتم الخميس المقبل.