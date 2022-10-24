طالب بإغراق الأطفال أو إحراقهم.. شبكة روسية تفصل معلقا تلفزيونيا بعد تصريحات مسيئة لأوكرانيا

قررت شبكة "آر تي" (RT) الروسية فصل المعلق التلفزيوني أنطون كراسوفسكي، بعد إدلائه بتصريحات مسيئة لأوكرانيا، أثارت غضبا في الداخل والخارج.

وبصفته مدير برنامج اللغة الروسية بشبكة "آر تي" أمضى كراسوفسكي (47 عاما) أشهرا يدلى بتعليقات تنطوي على كراهية لأوكرانيا. يشار إلى أنه تم إدراج هذا المعلق على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ فبراير/شباط الماضي.

وأدلى كراسوفسكي بهذه التصريحات خلال حلقة من برنامجه حيث كان كاتب الخيال العلمي سيرغي لوكيانينكو ضيف الحلقة، وقال الأخير إنه عام 1980، في مستشفى بمنطقة أوزغورود غرب أوكرانيا، أخبره الأطفال المحليون أن "سكان موسكو يحتلون أوكرانيا" وإذا لم يكن الأمر كذلك، لكانت حياتهم أفضل.

ورد المعلق التلفزيوني على ذلك بقوله "من الضروري أن نغرق هؤلاء الأطفال مباشرة، إذا قال أحد الأطفال إن سكان موسكو احتلوا، فأنت ترميهم على الفور في نهر به تيار مضطرب ". وعندما اعترض الضيف، أضاف كراسوفسكي إنه لا يزال من الممكن "ضرب الأطفال في كوخ وإحراقهم".

كما أنكر حق أوكرانيا في الوجود، داعيا لقتل الأوكرانيين.

وأثارت الشبكة الروسية غضبا عالميا بسبب هذه التعليقات، حيث طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا المجتمع الدولي بحظرها، علما بأن هذه الشبكة تبث خدمة بالإنجليزية.

وردا على هذه التصريحات قالت رئيسة شبكة "آر تي" مارغريتا سيمونيان عبر قناتها على تطبيق تليغرام اليوم الاثنين "تعليقات كراسوفسكي بربرية وفظيعة".

وقالت سيمونيان إن كراسوفسكي كان يعاني من " جنون مؤقت" مضيفة أنها تنهى علاقته مؤقتا مع الشبكة حتى لا يعتقد أي شخص أنها أو العاملين فيها يتشاركون نفس الآراء.

وأعرب كراسوفسكي اليوم عن ندمه إزاء تجاوزه، مضيفا أنه في بعض الأحيان "يندفع".