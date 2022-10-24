أصاب جنديا بجروح وخلّف أضرارا مادية.. هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

قال مصدر عسكري في النظام السوري إن صواريخ إسرائيلية أصابت أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين؛ في هجوم نادر وضح النهار.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات ضد ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا حيث تنشر طهران قوات لدعم الرئيس بشار الأسد منذ بدء الثورة في سوريا عام 2011.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر العسكري قوله إن عدة صواريخ أصابت مناطق حول دمشق بعد ظهر اليوم بفترة وجيزة، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا منها.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة جندي بجروح وإلحاق بعض الأضرار المادية.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق. وعادة ما تشن إسرائيل ضرباتها الجوية تحت جنح الظلام.

وقالت مصادر دبلوماسية ومخابراتية في المنطقة لرويترز إن إسرائيل كثفت الضربات على مطارات سورية، منها مطار دمشق الدولي، لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، ومنهم "حزب الله".

واعتمدت طهران النقل الجوي كوسيلة أكثر موثوقية لنقل العتاد العسكري إلى قواتها والمقاتلين المتحالفين معها في سوريا، وذلك بعد تعطل عمليات النقل البري.

من ناحية أخرى، أفاد التلفزيون الرسمي السوري اليوم أنه سُمع دوي انفجار في محيط مدينة القامشلي بشمال شرقي سوريا دون توضيح تفاصيل أخرى.

وتسيطر القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على المدينة، ولكن تحتفظ الحكومة السورية بالسيطرة على جزء صغير منها.