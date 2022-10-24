إيران تزود روسيا بعشرات التوربينات لدعم قطاع الغاز

أعلنت إيران، أمس الأحد، أنها أبرمت عقدا مع روسيا لتزويدها بعدد 40 توربينا بهدف مساعدتها في مجال صناعة الغاز، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد حربها على أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وهندسة الغاز رضا نوشادي قوله إن النجاحات الاقتصادية الإيرانية "لا تقتصر على قطاعات الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأضاف "حاليا 85% من المنشآت والمعدات التي تحتاجها صناعة الغاز تتم صناعتها داخل البلاد، وبالاستناد لهذه القدرات، تم مؤخرا توقيع عقد لتصدير 40 توربينا إلى روسيا".

ولم يشر نوشادي إلى تاريخ توقيع العقد مع موسكو، أو موعد تسليم التوربينات.

وكانت روسيا قد خفضت أو أوقفت إمداداتها من الغاز لدول أوروبية مختلفة فرضت عليها عقوبات اقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ويصر الكرملين على أن العقوبات حالت دون إجراء أعمال الصيانة للبنى التحتية للغاز الروسي، ومنعت استعادة توربين من صناعة شركة "سيمنز" كان يخضع لإصلاحات في كندا.

وخلال منتدى فلاديفوستوك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر/أيلول "أعطونا توربينا، وسنشغّل نورد ستريم اليوم التالي" في إشارة إلى خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا.

وتتهم دول غربية موسكو باستخدام الغاز "سلاحا".

وعاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وهندسة الغاز الإيرانية ليقول إن العقوبات الأميركية على روسيا تهدف إلى استبعادها من سوق الغاز.

وأضاف نوشادي "السنوات الأخيرة، أقامت الولايات المتحدة منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع. ومؤخرا، ومع الحظر الشامل المفروض على روسيا ثم انفجار خط أنابيب غاز نورد ستريم، أقصت بشكل فعال أحد أكبر منافسيها في مجال صادرات الغاز".

وتملك روسيا وإيران احتياطيات هائلة من الغاز لكنهما تخضعان لعقوبات أميركية صارمة، وقد شدد البلدان الأشهر الأخيرة على أهمية تعزيز تعاونهما الثنائي.

وقد زار بوتين طهران في يوليو/تموز حيث التقى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي الذي دعا أيضا إلى تعزيز "تعاون طويل الأمد" مع موسكو.

ونفت طهران مؤخرا تزويدها روسيا أسلحة بعد أن اتهمت كييف وشركاؤها الغربيون موسكو باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات في أوكرانيا.