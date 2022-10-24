إثيوبيا.. القوات الحكومية تواصل استعادة مناطق في تيغراي قبيل محادثات السلام المرتقبة

أفاد مصدر بسيطرة قوات إثيوبية وإريترية على بلدة أدوا التاريخية في منطقة تيغراي، وذلك قبل انطلاق محادثات سلام مرتقبة بين الأطراف المتحاربة برعاية الاتحاد الأفريقي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأحد عن عامل في مجال الإغاثة قوله إن وحدات عسكرية إثيوبية وإريترية سيطرت على أدوا يوم السبت، بعد انسحاب قوات تيغراي من المدينة عقب تكبدها خسائر فادحة.

وأضاف العامل أن غارة جوية استهدفت بلدة أدوا، الجمعة، مما تسبب في سقوط عدد غير محدد من الضحايا المدنيين.

ويعد سقوط أدوا آخر نكسة لقادة تيغراي الذين خسروا سلسلة من البلدات في الأيام الأخيرة.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية أنها سيطرت على 3 بلدات، من بينها بلدة شاير الرئيسية التي تضم مخيما للنازحين، وتعهدت باستعادة السيطرة على المطارات في تيغراي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا الاتحاد الأفريقي أطراف الصراع بإقليم تيغراي إلى الانخراط مجددا بمفاوضات السلام، وهي دعوة وافقت عليها الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ويشهد الإقليم اشتباكات عنيفة بين القوات الفدرالية والعناصر المتحالفة معها من جهة، ومقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من جهة أخرى.

واستؤنف القتال بين قوات تيغراي والقوات الفدرالية في أغسطس/آب الماضي، مما أدى إلى إنهاء وقف إطلاق النار الساري منذ مارس/آذار الماضي.

ومنذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تتواصل في إقليم تيغراي اشتباكات بين الجيش الفدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض السيطرة عليه.