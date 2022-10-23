وصفته بالجبان.. بيلوسي تتحدى ترامب بالحضور والإدلاء بشهادته في هجوم الكابيتول

تحدّت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي -اليوم الأحد- الرئيس السابق دونالد ترامب بالحضور للإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق بدوره في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس.

وقالت بيلوسي -في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC)- إن الرئيس ترامب "جبان للغاية لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته في وقائع هجوم الكابيتول".

وأضافت "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر، لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم"، وقالت "سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر".

وأعلنت اللجنة المختارة يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني أو قرب هذا التاريخ.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من التصديق رسميا على الفوز الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.