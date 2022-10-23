لدواعٍ صحية.. الديوان الملكي السعودي يعلن تعذر سفر الأمير محمد بن سلمان للقمة العربية بالجزائر

قال الديوان الملكي السعودي إن الأطباء أوصوا بتجنب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان السفر بالطائرة مسافات طويلة دون توقف، وذلك قبل القمة العربية المزمع انعقادها في الجزائر بداية الشهر المقبل.

وقال بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن الملك سلمان وجّه بإنابة الأمير محمد بن سلمان برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب الأمير محمد السفر بالطائرة مسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.

وأوضح البيان أنه مع تعذر سفر الأمير محمد فقد وجه الملك سلمان بإنابة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية بالجزائر.

وأكدت السعودية وقوفها إلى جانب الجزائر ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

وكانت الرئاسة الجزائرية قالت -في بيان في وقت متأخر أمس السبت إن الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الأمير "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية".