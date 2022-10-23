للمرة الثانية خلال أسبوع.. تحطم طائرة روسية فوق مبنى سكني ومصرع طيارَيها

أعلن حاكم منطقة إركوتسك الروسية إيغور كوبزيف عن مصرع طياريْن، اليوم الأحد، عندما اصطدمت مقاتلة بمنزل من طابقين في مدينة إيركوتسك جنوب سيبيريا.

وأوضح كوبزيف أن المقاتلة -التي تحطمت فوق مبنى سكني- من طراز سوخوي-30 وكانت في "رحلة تدريبية" مما تسبب في نشوب حريق، مضيفا أن الطيارَين "قتلا" في حين لم تسجل إصابات في صفوف السكان المحليين حسب قوله.

كما نقلت وكالات الأنباء الروسية -عن خدمات الإنقاذ- أن المقاتلة تحطّمت خلال رحلة تدريبية. وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.

وأظهرت مقاطع فيديو -تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي- نشوب حريق في عدة بنايات على ما يبدو، وتصاعد دخان أسود كثيف منها.

وهذه الحادثة هي الثانية في غضون 6 أيام، إذ تحطمت الاثنين الماضي مقاتلة من طراز سوخوي-34 فوق بناية سكنية بمدينة ييسك (جنوب) قرب الحدود مع أوكرانيا مما أدى لمقتل 15 شخصا.