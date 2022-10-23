تنفذها عصابات إجرامية.. الشرطة الأوروبية: ارتفاع كبير في تفجيرات ماكينات الصراف الآلي بأوروبا

قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) -اليوم الأحد- إن عدد تفجيرات ماكينات النقود في القارة ازداد بصورة كبيرة، وإن تلك التفجيرات تنفذها عصابات إجرامية متخصصة.

وسجلت الشرطة الألمانية 287 هجوما العام الماضي، ارتفاعا من 268 هجوما عام 2020، رغم القيود على السفر بسبب جائحة كوفيد 19، ومن المتوقع زيادة عدد الهجمات خلال العام الجاري.

وبحلول سبتمبر/أيلول الماضي، سجلت الشرطة الألمانية عددا من الهجمات يساوي التي وقعت خلال العام الماضي بأكمله، رغم خفض عدد ماكينات صرف النقود.

وقالت كلير جورج المتحدثة باسم يوروبول لوكالة الأنباء الألمانية إن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة.

وأضافت "تُستخدم متفجرات ثقيلة للغاية في كثير من الأحيان، حتى أنها تتسبب في انهيار المباني وكذلك قتل الأبرياء".

وأشارت إلى أن الشرطة حددت اتجاه التفجيرات المتنامي في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وجنوب أوروبا ودول البلطيق.

وقالت أيضا إن هناك عصابات إجرامية متخصصة في هذا النوع من التفجيرات، وإنها تعمل على المستوى الدولي على تنفيذ هذه الهجمات.

وليس من الواضح بالضبط عدد الانفجارات التي استهدفت ماكينات صرف النقود في جميع أنحاء أوروبا، لأن يوروبول لا يقيّم الحالات المحلية.