منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن اختراق خادم بريدها الإلكتروني من دولة أجنبية

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد بأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قالت إن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية اخترِق من دولة أجنبية، في حين تبنت مجموعة قرصنة إيرانية الاختراق، وقالت إنه باسم مهسا أميني التي توفيت بعد احتجازها من قبل شرطة الإرشاد.

وقالت الإدارة العامة للدبلوماسية العامة والإعلام في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه "تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف جذب الانتباه العام".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه "تجدر الإشارة إلى أن محتوى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين يتضمن رسائل تقنية وتبادلات روتينية يومية حالية".

من جانبها، قالت مجموعة "بلاك ريوارد" الإيرانية للقرصنة الإلكترونية -في بيان نُشر على تويتر- إنها نشرت معلومات حصلت عليها من الاختراق تتعلق بأنشطة نووية إيرانية.

وأعلن بيان المجموعة -الذي نُشر أمس السبت- تأييد المحتجين في إيران، مختتما بأن ذلك "باسم مهسا أميني ومن أجل النساء والحياة والحرية".

يأتي هذا الاختراق في وقت دخلت فيه الاحتجاجات الشعبية في إيران أسبوعها السادس، والتي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الإرشاد في طهران "لانتهاكها قواعد اللباس المحتشم".

وأفاد بيان "بلاك ريوارد" بأن المعلومات المنشورة تتضمن "جداول إدارية وتشغيلية لأجزاء مختلفة لمحطة بوشهر للطاقة"، و"عقودا واتفاقيات تطوير ذرية مع شركاء محليين وأجانب".

وتوقفت المحادثات بين القوى العالمية وإيران التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ قالت الولايات المتحدة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إن طهران أبدت القليل من الاهتمام بإحياء الاتفاق.