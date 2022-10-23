المجموعة الفلسطينية تتوعد برد قاس وموجع.. هكذا اغتيل أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

شيّعت أعداد كبيرة من الفلسطينيين -ظهر اليوم الأحد- جثمان الشهيد تامر الكيلاني (33 عاما) إلى مثواه الأخير، في حين أكدت "عرين الأسود" (مجموعة فلسطينية تنتمي للمقاومة وتشكلت في مدينة نابلس) أن الاغتيال نُفذ بدراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء مرور الكيلاني من المكان.

وكانت "عرين الأسود" أعلنت -صباح اليوم الأحد- أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو يوثق لحظة زرع "أحد العملاء" القنبلة اللاصقة على دراجة في مكان الاغتيال وانفجرت لحظة مرور الشهيد بجانبها.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الاغتيال على نحو مباشر، وفي رد على سؤال وُجّه إلى رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي بشأن العملية، قال رام بن باراك "نعاقب كل من يحاول أذيتنا"، وأضاف "نقول لعرين الأسود سنصل إلى الجميع في نهاية المطاف".

ישראל חיסלה את בכיר "גוב האריות"? יו"ר ועדת החוץ והביטחון @Ram_Ben_Barak אצל @IKweller: "אנחנו פוגעים בכל מי שמנסה לפגוע בנו. כל מי שב'גוב האריות' צריך לדעת שנגיע אליו – נגיע בסופו של דבר לכולם" https://t.co/C3Zy1Q7PoC — גלצ (@GLZRadio) October 23, 2022

واتهمت "عرين الأسود" الاحتلال بتنفيذ العملية، متعهدة -في بيان- "برد قاس وموجع"، وطالبت أبناء فلسطين بالالتفاف حول المقاومة.

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اغتيال الشهيد الكيلاني "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدة أنها تضاف لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الكيلاني، مؤكدة أن جريمة الاغتيال "لن تمر دون عقاب".

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن عملية الاغتيال تثبت عجز الاحتلال، "ولن تكسر الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة".

كذلك نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد، مؤكدة أنه "كان مناضلا في طليعة المشتبكين مع الاحتلال، وأحد أشرس مقاومي البلدة القديمة، وأسدا من أسود عرينها".

كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالدور الشجاع للشهيد الكيلاني، "وقتاله العنيد إلى جانب رفاق دربه في عرين الأسود".

وأكدت الحركة أن جريمة الاغتيال ستتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف في وجه الاحتلال، موضحة أن قتل أبناء ومقاومي الشعب الفلسطيني "لن يبقى دون عقاب".

بدورها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه بارتقاء الشاب الكيلاني ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 177 شهيدا، بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة.