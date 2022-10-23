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المجموعة الفلسطينية تتوعد برد قاس وموجع.. هكذا اغتيل أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

23/10/2022-|آخر تحديث: 23/10/202210:11 PM (مكة المكرمة)

شيّعت أعداد كبيرة من الفلسطينيين -ظهر اليوم الأحد- جثمان الشهيد تامر الكيلاني (33 عاما) إلى مثواه الأخير، في حين أكدت "عرين الأسود" (مجموعة فلسطينية تنتمي للمقاومة وتشكلت في مدينة نابلس) أن الاغتيال نُفذ بدراجة نارية مفخخة انفجرت أثناء مرور الكيلاني من المكان.

وكانت "عرين الأسود" أعلنت -صباح اليوم الأحد- أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

تشييع جثمان الشهيد تامر الكيلاني إلى مثواه الأخير (الفرنسية)

ونشرت المجموعة مقطع فيديو يوثق لحظة زرع "أحد العملاء" القنبلة اللاصقة على دراجة في مكان الاغتيال وانفجرت لحظة مرور الشهيد بجانبها.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الاغتيال على نحو مباشر، وفي رد على سؤال وُجّه إلى رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي بشأن العملية، قال رام بن باراك "نعاقب كل من يحاول أذيتنا"، وأضاف "نقول لعرين الأسود سنصل إلى الجميع في نهاية المطاف".

واتهمت "عرين الأسود" الاحتلال بتنفيذ العملية، متعهدة -في بيان- "برد قاس وموجع"، وطالبت أبناء فلسطين بالالتفاف حول المقاومة.

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اغتيال الشهيد الكيلاني "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدة أنها تضاف لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

الشهيد الكيلاني أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات (الفرنسية)

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الكيلاني، مؤكدة أن جريمة الاغتيال "لن تمر دون عقاب".

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن عملية الاغتيال تثبت عجز الاحتلال، "ولن تكسر الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة".

كذلك نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد، مؤكدة أنه "كان مناضلا في طليعة المشتبكين مع الاحتلال، وأحد أشرس مقاومي البلدة القديمة، وأسدا من أسود عرينها".

"عرين الأسود" توعدت الاحتلال "برد قاس" عقب استشهاد الكيلاني (الفرنسية)

كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالدور الشجاع للشهيد الكيلاني، "وقتاله العنيد إلى جانب رفاق دربه في عرين الأسود".

وأكدت الحركة أن جريمة الاغتيال ستتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف في وجه الاحتلال، موضحة أن قتل أبناء ومقاومي الشعب الفلسطيني "لن يبقى دون عقاب".

"عرين الأسود" اتهمت الاحتلال بوضع عبوة متفجرة "تي إن تي" على الدراجة النارية التي نفذ عبرها الاغتيال (الفرنسية)

بدورها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه بارتقاء الشاب الكيلاني ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 177 شهيدا، بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة