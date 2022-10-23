الأردن يحذر من غياب الأفق السياسي لتحقيق حل الدولتين

حذر الأردن اليوم الأحد، من غياب الأفق السياسي لتحقيق حل الدولتين، داعيا إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره في مقدونيا الشمالية بويار أوسماني، في إطار زيارة رسمية يُجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ووفق البيان ذاته، أجرى الصفدي وأوسماني محادثات اتفقا خلالها على العمل من أجل زيادة التعاون في قطاعات حيوية مختلفة، ووقعا بعدها بروتوكول تعاون بين وزارتي خارجية البلدين.

كما بحثا الأطر التشريعية والاتفاقات اللازمة لزيادة التعاون الاقتصادي، والتواصل بين القطاع الخاص للطرفين، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لبحث جدوى تسيير رحلات جوية منتظمة وتسهيل عملية إصدار تأشيرات الدخول.

وحذر الوزير الأردني من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي لتحقيق حل الدولتين، وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تدهور، مشددا على ضرورة وقف إسرائيل اقتحاماتها للمدن الفلسطينية واعتداءاتها على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.