اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة وشهيدان أحدهما كادر لمجموعة "عرين الأسود" في نابلس

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا فجر اليوم الأحد في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس.

يتزامن ذلك مع إعلان مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية أن إسرائيل اغتالت أحد كوادرها في البلدة القديمة من نابلس، كما أعلنت استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني رابي عرفة على يد الجيش الإسرائيلي قرب الحاجز العسكري بسبب إصابة مباشرة في الرأس.

وذكرت مجموعة "عرين الأسود" -المشكلة من مقاومين فلسطينيين- في وقت سابق اليوم أن إسرائيل اغتالت الشاب تامر الكيلاني بعبوة ناسفة في دراجة نارية، أثناء مروره بحارة الياسمينة في البلدة القديمة من نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت المجموعة، من خلال فيديو مصور التُقط عبر كاميرا للمراقبة، أن العبوة الشديدة الانفجار زرعت في الدراجة النارية، وتم تفجيرها أثناء مرور الكيلاني من المكان.

ونعت حركة فتح الشهيد الكيلاني، وأعلنت الحداد على روحه اليوم الأحد في نابلس.

ووصفت "عرين الأسود" الشهيد الكيلاني بأنه أحد أشرس مقاوميها، ووعدت بالكشف عن تفاصيل اغتياله، كما توعدت الاحتلال الإسرائيلي ممثلا برئيس أركان جيشه أفيف كوخافي برد "موجع وقاس"، وطالبت الفلسطينيين بالالتفاف حول خيار المقاومة والمقاومين.

ونعت مكبرات المساجد في نابلس الشهيد، ودعت إلى إعلان الحداد العام والمشاركة في تشييعه الذي ينطلق قبيل ظهر اليوم من مشفى رفيديا إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.

ويأتي ذلك بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، في مواجهات مع فلسطينيين في مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.

كما أصيب مستوطن بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن قرب التلة الفرنسية في القدس. وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فتى يشتبه في تنفيذه عملية الطعن.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من قالت إنه والد منفذ عملية الطعن بالقدس، بعد دهم منزله شرقي المدينة.