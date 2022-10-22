يعزز تعاونهما العسكري والاستخباراتي.. اليابان وأستراليا توقعان اتفاقا أمنيا "تاريخيا"

وقّعت أستراليا واليابان اليوم السبت اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

ووقّع رئيسا وزراء البلدين، الأسترالي أنتوني ألبانيزي والياباني فوميو كيشيدا الاتفاق في مدينة بيرث غرب أستراليا، لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاما عندما كان "الإرهاب" وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق لهما.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بـ"الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" كما سُمي الاتفاق، مؤكدا أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الإستراتيجي".

وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على أن تجري قواتهما العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا.

وأوضحوا أن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على "بيئة إستراتيجية تزداد قسوة".