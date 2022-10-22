قوات الاحتلال تهاجم مزارعين في خان يونس جنوبي غزة بالرصاص وقنابل الغاز

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مزارعين في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وقنابل الغاز المدمع.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق منطقة خزاعة، أطلقت الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين، مما اضطرهم لمغادرتها، وإصابة بعضهم بحالات اختناق بالغاز".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها".

وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أول أمس الخميس مخيم جنين، وأن اشتباكات مسلحة دارت بين هذه القوات ومقاومين فلسطينيين.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غربي جنين، ونصبت عدة حواجز داخل القرية وعلى مداخلها، مما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، كما استولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة بعد مداهمة محلات تجارية ومنازل وتفتيشها، واستجواب ساكنيها.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط حاجز الجلمة شمال شرق جنين، علما بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عدة مرات أمام حركة المارة.