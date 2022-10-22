قصف بالمسيّرات يستهدف قاعدة عسكرية أميركية شرق سوريا

قالت وسائل إعلام سورية إن طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت -مساء السبت- بعدة صواريخ مقرّ القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق سوريا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية في أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، وسط تحليق للمسيّرات.

وفي التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، تعرّضت القاعدة ذاتها لقصف بالقذائف، ولم تتبنَ أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وقبلها بأيام، وتحديدا في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، تعرّض حقل العمر لقصف بالصواريخ من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام في دير الزور، قامت على إثره المدفعية التابعة للتحالف الدولي -الذي تقوده الولايات المتحدة- بالرد على مصدر الصواريخ.

يشار إلى أن محافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق تعتبر طريق إمداد إستراتيجيا لفصائل مسلحة مدعومة من إيران، ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم النظام السوري.

كما تتمركز القوات الأميركية في دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم الدولة، الذي لا يزال ينشط على مستوى محدود في العراق وسوريا.