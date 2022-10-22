شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية وطعن مستوطن في القدس

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب الفلسطيني رابي عرفة استشهد برصاص جنود الاحتلال عند حاجز عسكري بالضفة الغربية، كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الشاب البالغ من العمر 32 عاما استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس عند الحاجز العسكري جنوب شرقي قلقيلية.

وأفاد شهود بأن جيش الاحتلال فتح النار على شبان عائدين من العمل في إسرائيل وكانوا يحاولون دخول مدينة قلقيلية.

وكان ناشطون بثوا صورا لما قالوا إنها عملية إطلاق نار من قبل جندي من قوات الاحتلال على فتى أمام مجموعة من الأطفال الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، قبالة مقر قيادة لشرطة الاحتلال في منطقة وقوع الحادث.

عملية طعن

في المقابل، قال جيش الاحتلال إن قواته تعاملت مع مركبة تقل عمالا غير قانونيين حاولت دهس أحد الجنود.

كما أعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فتى يشتبه بتنفيذه عملية الطعن.

كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية اعتقلت والد منفذ عملية الطعن بالقدس بعد دهم منزله شرقي المدينة.

وقد كثفت الشرطة الإسرائيلية من وجودها في المدينة، وحلقت مروحية في محيط الحادث.

وتصاعدت المواجهات مؤخرا بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، خاصة بعد استشهاد منفذ عملية شعفاط، عدي التميمي (22 عاما) قبل 3 أيام.

وقد استشهد التميمي برصاص الاحتلال في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق المدينة المقدسة المحتلة.