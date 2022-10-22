بينهم رئيس الوزراء.. الحزب الحاكم بالصين يستبعد مسؤولين كبارا من قيادته ويجري تعديلات على ميثاقه بختام مؤتمره الـ20

استبعد الحزب الشيوعي الصيني رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ و3 مسؤولين كبار من قيادة الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الـ20 الذي عقد في ظروف إقليمية ودولية حساسة.

وانتخب الحزب الشيوعي الصيني اليوم السبت لجنة مركزية جديدة لا تضم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ولا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وانغ يانغ، في تحرك قال محللون إنه يشير إلى أن اللجنة الدائمة من المرجح أن تكون ممتلئة بالموالين للرئيس شي جين بينغ.

ويبلغ كل من لي الذي سيتنحى عن منصبه في رئاسة الوزراء في مارس/آذار، ووانغ الذي يرأس المؤتمر السياسي الاستشاري للحزب 67 عاما، وعليه فهما مؤهلان بموجب معايير السن في الصين للعمل 5 سنوات أخرى في اللجنة الدائمة.

ووفقا لمحللين وتقارير إعلامية، لا يُعتقد أنه سيكون لأي منهما علاقات طويلة الأمد مع شي الذي من المرجح أن يجلب 4 وجوه جديدة إلى اللجنة الدائمة التي ستُعلن غدا الأحد.

ومن المتوقع إعادة تعيين العضوين الحاليين وانغ هو نينغ (67 عاما) وتشاو لي جي (65 عاما) اللذين يُعتقد أنهما يتمتعان بعلاقات وثيقة مع شي، في اللجنة الدائمة.

وتجاوز عضوان آخران في اللجنة الدائمة سن التقاعد.

ووافق الحزب -اليوم السبت- على إجراء تعديلات على ميثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات.

وستختار اللجنة المركزية الجديدة غدا الأحد اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاما) الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدتها 5 سنوات من شأنه أن يعزز مكانة شي بوصفه أقوى حاكم للصين منذ ماو تسي تونغ الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

ومن بين التعديلات التي أُدخلت على ميثاق الحزب: النص على أن شي هو الزعيم "الجوهري" للحزب، وترسيخ أفكاره كمبادئ توجيهية للتنمية المستقبلية للصين، وتأكيد "الموقع المحوري" لشي داخل الحزب وسلطة الحزب المركزية في الصين.

وجاء في قرار تم تبنّيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمّن تعديلات لميثاق الحزب؛ أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 97 مليونا أن "يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جين بينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله".

وتمت الموافقة على التعديلات برفع الأيدي في قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم وقائع مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة.

وفي أول جلسة مكتملة لها الأحد، ستختار اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 25 شخصا، ولجنته الدائمة الجديدة التي يبلغ عددها حاليا 7.

كما قرر الحزب الشيوعي أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد "معارضة" بكين لاستقلال تايوان.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (…) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان، وردعهم".

"الكفاح من أجل النصر"

وقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اختتام المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر 7 أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجّها إلى المندوبين في قاعة الشعب إلى أن تكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز"، وقال "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".