أول رد من تايوان على قرار الحزب الشيوعي الصيني بشأن رفض استقلالها

دعت تايبيه اليوم السبت بكين إلى التخلي عن ما وصفته بـ"عقليتها القديمة"، بعد قرار الحزب الشيوعي الصيني بأن تتضمن شرعته رفض استقلال تايوان.

وقال مجلس الشؤون القارية في تايوان، الهيئة التي تحدد سياسة الحكومة التايوانية حيال بكين، في بيان "ندعو القيادة الجديدة للحكومة الشيوعية الصينية إلى التخلي عن عقليتها القديمة (القائمة على) الغزو والمواجهة، وإلى حل الخلافات بسبل سلمية وعادلة وواقعية".

ووافق الحزب الشيوعي الصيني اليوم السبت على إجراء تعديلات على ميثاقه، تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب، وذلك في ختام مؤتمره الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات.

كما قرر الحزب الشيوعي أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد "معارضة" بكين استقلال تايوان.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (…) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان، وردعهم".

وترى بكين أن تايبيه التي تتمتع بحكم ذاتي، جزء لا يتجزأ من أراضيها، علمًا بأن الحزب الشيوعي الصيني لم يسيطر على تايوان يومًا، الأمر الذي ترفضه تايبيه.