بايدن يجيب أخيرا على سؤال: هل تنوي الترشح لولاية جديدة في 2024؟

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيبلغ عامه الـ80 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أنه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة إم إس إن بي سي (MSNBC)، قال الرئيس الديمقراطي "لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار".

وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة. وقال "زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه".

ويحتفل بايدن، وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الـ80 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيكون في الـ82 في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي الـ86 في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدا في معسكره الديمقراطي.

وفي سبتمبر/أيلول قال الرئيس الديمقراطي إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024. وصرح في مقابلة "هل اتخذتُ القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار".

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.

وأظهر استطلاع رأي جديد أن نسبة تأييد الأميركيين للرئيس جو بايدن لا تزال عند 40% مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية، التي ستجرى الشهر المقبل، في حين تتحدث معلومات عن عزم شرائح كبيرة من الناخبين اللاتينيين التصويت للجمهوريين؛ في تطور وُصف بأنه "زلزال سياسي".