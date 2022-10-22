انفراجة في ملف إنشاء أول مقبرة للمسلمين بأثينا
22/10/2022
قالت وسائل إعلام يونانية إنه تم انتهاء العمل من أجل إنشاء أول مقبرة للمسلمين في العاصمة اليونانية أثينا، وفق ما نقلت عنها وكالة الأناضول.
وذكرت صحيفة "تي نيا" أن أعمال إنشاء أول مقبرة للمسلمين في أثينا شارفت على الانتهاء بعد 7 سنوات من البدء بها.
وأشارت إلى أنّ ولاية أتيكا اليونانية ستقوم بتمويل إنشاء المقبرة وستكون جاهزة في صيف 2023. ومن المنتظر أن تكون المساحة الإجمالية لها 30 دونما.
تجدر الإشارة لعدم وجود مقبرة خاصة بالمسلمين في أثينا، ما يضطرهم إلى دفن موتاهم في منطقة تراقيا الغربية التي يقطنها المسلمون الأتراك، أو إرسالهم إلى بلدانهم.
ويعيش نحو 500 ألف مسلم في أثينا بعد تدفق العديد من المهاجرين إلى اليونان في العقود الماضية.
المصدر : وكالة الأناضول