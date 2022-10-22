انفراجة في ملف إنشاء أول مقبرة للمسلمين بأثينا

قالت وسائل إعلام يونانية إنه تم انتهاء العمل من أجل إنشاء أول مقبرة للمسلمين في العاصمة اليونانية أثينا، وفق ما نقلت عنها وكالة الأناضول.

وذكرت صحيفة "تي نيا" أن أعمال إنشاء أول مقبرة للمسلمين في أثينا شارفت على الانتهاء بعد 7 سنوات من البدء بها.

وأشارت إلى أنّ ولاية أتيكا اليونانية ستقوم بتمويل إنشاء المقبرة وستكون جاهزة في صيف 2023. ومن المنتظر أن تكون المساحة الإجمالية لها 30 دونما.

تجدر الإشارة لعدم وجود مقبرة خاصة بالمسلمين في أثينا، ما يضطرهم إلى دفن موتاهم في منطقة تراقيا الغربية التي يقطنها المسلمون الأتراك، أو إرسالهم إلى بلدانهم.

ويعيش نحو 500 ألف مسلم في أثينا بعد تدفق العديد من المهاجرين إلى اليونان في العقود الماضية.