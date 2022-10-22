أخبار|اليونان

انفراجة في ملف إنشاء أول مقبرة للمسلمين بأثينا

مسجد تسيداراكيس، الذى يرجع بناؤه الى عام 1759م في ساحة موناستيراكي الشهيرة في أثينا. وفي عام 1821 تم هدم الجزء العلوي من المئذنة وفي عام 1918تحول الى متحف التراث الشعبي، والان يضم إدارة متحف السيراميك. يذكر أن أثينا هي العاصمة الوحيدة في الدول الخمسة عشر الأعضاء الأصليين الذين كان يتألف منهم الاتحاد الأوروبي من قبل، التي لا يوجد بها مسجد رسمي.
المسلمون في أثينا يضطرون إلى دفن موتاهم في تراقيا الغربية التي يقطنها المسلمون الأتراك (الألمانية)
22/10/2022

قالت وسائل إعلام يونانية إنه تم انتهاء العمل من أجل إنشاء أول مقبرة للمسلمين في العاصمة اليونانية أثينا، وفق ما نقلت عنها وكالة الأناضول.

وذكرت صحيفة "تي نيا" أن أعمال إنشاء أول مقبرة للمسلمين في أثينا شارفت على الانتهاء بعد 7 سنوات من البدء بها.

وأشارت إلى أنّ ولاية أتيكا اليونانية ستقوم بتمويل إنشاء المقبرة وستكون جاهزة في صيف 2023. ومن المنتظر أن تكون المساحة الإجمالية لها 30 دونما.

تجدر الإشارة لعدم وجود مقبرة خاصة بالمسلمين في أثينا، ما يضطرهم إلى دفن موتاهم في منطقة تراقيا الغربية التي يقطنها المسلمون الأتراك، أو إرسالهم إلى بلدانهم.

ويعيش نحو 500 ألف مسلم في أثينا بعد تدفق العديد من المهاجرين إلى اليونان في العقود الماضية.

المصدر : وكالة الأناضول