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الهند تمنع صحفية مسلمة من السفر للولايات المتحدة لاستلام جائزة بوليتزر

Kashmiri woman photojournalist Sanna Irshad Mattoo is... SRINAGAR, KASHMIR, INDIA - 2022/05/10: Kashmiri woman photojournalist Sanna Irshad Mattoo is looking at her laptop at her residence in Srinagar. Sanna Irshad Mattoo, a 28-year-old woman photojournalist from Kashmir, won the 2022 Pulitzer Prize for feature photography. Sanna is among the four Reuter photojournalists who have won the prestigious award. (Photo by Saqib Majeed/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) gettyimages-1240593677
الصحفية الهندية سناء إرشاد موتو (غيتي)
22/10/2022-|آخر تحديث: 22/10/202207:39 PM (مكة المكرمة)

عبّرت الصحفية الهندية المسلمة سناء إرشاد موتو، عبر تويتر، عن استيائها من منع السلطات الهندية لها من السفر للولايات المتحدة لاستلام جائزة بوليتزر الشهيرة للصحافة.

ونشرت سناء عبر حسابها على تويتر أمس الجمعة صورة الجائزة بعد أن أرسلت لها في الهند، وعلقت قائلة "هذا ظالم وغير عادل، لم يسمح لي بالسفر لاستلام جائزة بوليتزر بنفسي".

وكانت سناء قد غردت يوم الثلاثاء الماضي عن منعها من السفر في مطار دلهي، وقالت في تغريدتها "كنت في طريقي لاستلام جائزة بوليتزر في نيويورك، ولكن تم توقيفي في إدارة الهجرة في مطار دلهي ومنعي من السفر دوليًا، على الرغم من أنني أحمل تأشيرة وتذكرة أميركية صالحة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها الصحفية الهندية من السفر، فقد أوقفتها السلطات الهندية في يوليو/تموز الماضي وهي في طريقها إلى فرنسا لحضور فعالية إطلاق كتاب ومعرض للصور.

وحصلت سناء إرشاد موتو على جائزة بوليتزر هي وفريق مصوري وكالة رويترز في الهند عن تغطيتهم  للأضرار الجسيمة التي سببتها جائحة فيروس كرونا المستجد، تحديدًا متحور دلتا في عام 2021.

وجائزة بوليتزر هي إحدى الجوائز الصحفية الشهيرة، التي تمنح لأصحاب أبرز الأعمال الصحفية كل عام.

وندد عدد كبير من الصحفيين الهنود بمنع سناء إرشاد من السفر، حيث هاجم الصحفي ساكت جوخال وزير الداخلية أميت شاه ووزير الخارجية جاجشينكار، واصفًا المنع بأنه "فعل جبان ومثير للشفقة"، وأضاف برسالة لسناء قائلًا "مبارك حصولك على الجائزة، كلنا فخورون بك".

أما الصحفية سانجوكتا باسو فقالت "إنه عار علينا جميعًا، كانت ستمثل سناء الهند وتجعل كل هندي يشعر بالفخر، لكن أعظم لحظات حياتها تم سحقها من قبل الدولة الهندية الاستبدادية لأنها غير ملائمة لحزب سياسي معين وأيديولوجيته".

المصدر : وكالة سند