الهند تمنع صحفية مسلمة من السفر للولايات المتحدة لاستلام جائزة بوليتزر

عبّرت الصحفية الهندية المسلمة سناء إرشاد موتو، عبر تويتر، عن استيائها من منع السلطات الهندية لها من السفر للولايات المتحدة لاستلام جائزة بوليتزر الشهيرة للصحافة.

ونشرت سناء عبر حسابها على تويتر أمس الجمعة صورة الجائزة بعد أن أرسلت لها في الهند، وعلقت قائلة "هذا ظالم وغير عادل، لم يسمح لي بالسفر لاستلام جائزة بوليتزر بنفسي".

I was on my way to receive the Pulitzer award ( @Pulitzerprizes) in New York but I was stopped at immigration at Delhi airport and barred from traveling internationally despite holding a valid US visa and ticket. pic.twitter.com/btGPiLlasK — Sanna Irshad Mattoo (@mattoosanna) October 18, 2022

وكانت سناء قد غردت يوم الثلاثاء الماضي عن منعها من السفر في مطار دلهي، وقالت في تغريدتها "كنت في طريقي لاستلام جائزة بوليتزر في نيويورك، ولكن تم توقيفي في إدارة الهجرة في مطار دلهي ومنعي من السفر دوليًا، على الرغم من أنني أحمل تأشيرة وتذكرة أميركية صالحة".

So unfair and unjust. I wasn't allowed to recieve the Pulitzer award ( @PulitzerPrizes) in person. #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/eHrRy1fJx1 — Sanna Irshad Mattoo (@mattoosanna) October 21, 2022

وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها الصحفية الهندية من السفر، فقد أوقفتها السلطات الهندية في يوليو/تموز الماضي وهي في طريقها إلى فرنسا لحضور فعالية إطلاق كتاب ومعرض للصور.

وحصلت سناء إرشاد موتو على جائزة بوليتزر هي وفريق مصوري وكالة رويترز في الهند عن تغطيتهم للأضرار الجسيمة التي سببتها جائحة فيروس كرونا المستجد، تحديدًا متحور دلتا في عام 2021.

وجائزة بوليتزر هي إحدى الجوائز الصحفية الشهيرة، التي تمنح لأصحاب أبرز الأعمال الصحفية كل عام.

It doesn't in any way take away from the fact that u did win the @PulitzerPrizes

Congratulations! @mattoosanna @Columbia https://t.co/LJscroSrjI — Sanjoy K Roy (@SanjoyRoyTWA) October 22, 2022

وندد عدد كبير من الصحفيين الهنود بمنع سناء إرشاد من السفر، حيث هاجم الصحفي ساكت جوخال وزير الداخلية أميت شاه ووزير الخارجية جاجشينكار، واصفًا المنع بأنه "فعل جبان ومثير للشفقة"، وأضاف برسالة لسناء قائلًا "مبارك حصولك على الجائزة، كلنا فخورون بك".

It's a shame on all of us. She would have represented India and make every Indian proud. But her greatest moment in life has been crushed by the authoritarian Indian State because she is inconvenient to a particular political party and its ideology. https://t.co/6puMvnGCqb — Sanjukta Basu ✍️ (@sanjukta) October 22, 2022

أما الصحفية سانجوكتا باسو فقالت "إنه عار علينا جميعًا، كانت ستمثل سناء الهند وتجعل كل هندي يشعر بالفخر، لكن أعظم لحظات حياتها تم سحقها من قبل الدولة الهندية الاستبدادية لأنها غير ملائمة لحزب سياسي معين وأيديولوجيته".