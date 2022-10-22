إطلاق آلية تشاور ثلاثية بين روسيا وسوريا وأبخازيا

أطلقت أبخازيا وروسيا وسوريا آلية ثلاثية للتشاور على مستوى وزارات الخارجية، حسب ما أفاد المركز الإعلامي لوزارة الشؤون الخارجية في أبخازيا.

ونقلت وكالة "نوفوستى" -اليوم السبت- عن بيان الوزارة أن "جمهورية أبخازيا وروسيا على مستوى وزارتي الخارجية أطلقتا آلية للاتفاق على شكل ثلاثي للمشاورات بين جمهورية أبخازيا والاتحاد الروسي والجمهورية العربية السورية".

وتهدف هذه الآلية إلى تطوير وتنفيذ المشاريع التجارية والاقتصادية والإنسانية، وفقا للوكالة.