أكثر حكومة يمينية التوجه بإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.. ميلوني تؤدي اليمين الدستورية وتصبح أول امرأة تقود البلاد

أصبحت جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية اليوم السبت، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عاما) حزب إخوة إيطاليا القومي، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة يضم حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وخلفت حكومة ميلوني حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي. وتواجه سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة، وكيفية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

ورغم تعهد ميلوني بتقديم الدعم لأوكرانيا، دأب برلسكوني على تقويض هذا الموقف، إذ ألقى في الأسبوع الماضي باللوم على كييف في الحرب الروسية في أوكرانيا، وكشف أنه تبادل الهدايا و"الرسائل اللطيفة" مع صديقه منذ فترة طويلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد محادثات سادها التوتر في الغالب وجرت خلف الكواليس على مدى أيام، أعلنت ميلوني أسماء أعضاء حكومتها يوم الجمعة وأسندت 5 وزارات لكل من الشريكين الأصغر في ائتلافها، فورزا والرابطة، واحتفظت بـ9 وزارات لحزبها.

ويشكل التكنوقراط بقية أعضاء فريق الحكومة المؤلف من 24 مسؤولا، من بينهم 6 نساء فقط.