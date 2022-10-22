أفغانستان.. مقتل 6 مسلحين من تنظيم الدولة في عملية للقوات الحكومية جنوب كابل

أفاد مراسل الجزيرة في أفغانستان بأن 6 من مسلحي تنظيم الدولة وعنصرا من القوات الحكومية قُتلوا واعتُقل مسلحان من التنظيم خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الأفغانية الخاصة جنوبي العاصمة كابل.

ونقل المراسل عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أن القتلى الستة متورطون في التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مسجدا ومركزا تعليميا في العاصمة كابل.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أسفر هجوم انتحاري على مركز تعليمي في كابل عن مقتل 53 شخصا منهم 46 فتاة وشابة على الأقل، وإصابة 110 أشخاص بجروح، بحسب الأمم المتحدة.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، غير أن الحكومة الأفغانية اتهمت السبت ما يسمى بتنظيم الدولة في ولاية خراسان بالقيام بعدة عمليات مؤخرا ضد مدنيين منها هجوم 30 سبتمبر/أيلول.

ويقع المركز التعليمي المستهدف في حيّ "دشت برشي" الذي تسكنه أقلية الهزارة الشيعية في غرب كابل.

وفي 23 سبتمبر/أيلول، قُتل 7 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابل قرب مسجد وزير أكبر خان الذي يقصده العديد من قادة طالبان ومقاتليها، ولم تتبنَّ أي جهة هذا الهجوم.