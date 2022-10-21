نداء إنساني.. النازحون شمالي سوريا عاجزون عن تأمين الغذاء ومستلزمات التدفئة

ناشد فريق منسقي "استجابة سوريا" المنظمات الدولية تأمينَ المستلزمات الأساسية للنازحين، مع عجز الأهالي شمالي البلاد عن التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة والغذاء.

وقال الفريق إن سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر واحد ارتفع إلى نحو 88 دولارا أميركيا.

وهذا المبلغ يستهلك 48% من راتب عامل لمدة شهر كامل، وذلك بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 70% العام الماضي.

وفي تقرير للجزيرة، تروي أم مصطفى أنها نزحت مع أطفالها من بلدة التح (جنوب إدلب) قبل سنوات، وتعتمد في معيشتها على المساعدات الإنسانية رغم قلتها.

وتقول إن كبر سنها ومرضها يمنعانها من العمل، وتشكو صعوبة تأمين الأدوية ومستلزمات التعليم لأطفالها، فضلا عن تأمين احتياجاتهم من التدفئة لشتاء بات على الأبواب

وفي هذه المنطقة أكثر من 3 ملايين مدني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، حسب فريق منسقي الاستجابة.