لجنة قضائية أصدرت قرارا باستبعاده.. عمران خان يلجأ للمحكمة العليا الباكستانية

أعلنت لجنة قضائية تابعة للجنة الانتخابات العامة في باكستان اليوم الجمعة أن رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب سياسي.

وتتهم اللجنة خان بإخفاء هدايا قُدمت له من زعماء دول إبان توليه الحكم.

وحسب اللجنة، فإنه أخفى امتلاكه تلك الهدايا، ثم عاد واشتراها من خزينة الدولة بأسعار زهيدة، وأدرجها لاحقا في قائمة ممتلكاته لدى لجنة الانتخابات.

بدوره، أعلن مساعد لرئيس الوزراء السابق التوجه للمحكمة العليا للطعن في قرار اللجنة الانتخابية استبعاد زعيم حركة "إنصاف" من تولي أي منصب.

مظاهرات تنديد

وقال مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر إن قادة حزب حركة إنصاف سارعوا لرفض قرار اللجنة، مشيرا إلى خروج مظاهرات في لاهور بإقليم البنجاب (شرقي باكستان) تندد بالقرار.

وأضاف مطر أن من شأن القرار أن يزيد التوتر السياسي المحتدم في باكستان منذ أبريل/نيسان الماضي حين حُجبت الثقة عن حكومة عمران خان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قبلت محكمة باكستانية اعتذار رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان في دعوى "ازدراء المحكمة"، وقررت إسقاط الدعوى المرفوعة عليه، في خطوة من شأنها الحد من تهديدات تجريده من الأهلية للعمل السياسي.

وواجه رئيس الوزراء السابق خطر الاعتقال بسبب تصريحات انتقد فيها مسؤولين في الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.