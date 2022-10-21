أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، منح أوكرانيا صفة بلد مرشح لعضويته، وتقديم 9 مليارات يورو لدعم كييف.

وفي تصريحات على هامش قمة جمعت الزعماء الأوروبيين في بروكسل، اليوم الجمعة، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "ناقشنا خلال القمة الأوروبية طرق دعم أوكرانيا وكيفية الضغط على روسيا لوقف حربها".

وأضاف ميشال أن "هناك قناعة عبّر عنها أعضاء الاتحاد بشأن أهمية تطوير استقلالنا على المستوى الإستراتيجي"، مؤكدا أنه "يجب أن نكون حازمين للدفاع عن المبادئ التي نؤمن بها".

ويعد منح صفة مرشح للعضوية، الخطوة الأولى على طريق الانضمام للتكتل الذي يضم 27 دولة، ويمنح هذا الترشيح الحق في الحصول على دعم مالي لإجراء إصلاحات اجتماعية وقانونية واقتصادية بهدف جعل الدولة التي تتطلع للعضوية أقرب لمعايير الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق على تقديم 9 مليارات يورو لدعم أوكرانيا.

وقالت على هامش القمة "طلبنا من وزراء المالية العمل على آلية لدعم أوكرانيا وسنظل نساعدها مهما طال الوقت".

ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، وقدمت عدة دول من التكتل على رأسها ألمانيا وفرنسا مساعدات عسكرية ولوجيستية لكييف.