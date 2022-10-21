الحوثيون يعلنون شن "ضربة تحذيرية" على ميناء بحضرموت والحكومة اليمنية تتوعد

قالت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة إن خياراتها مفتوحة للتعامل مع ما سمته الهجوم الحوثي "الإرهابي" على ميناء الضبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وكانت مصادر محلية يمنية قالت إن دوي انفجار سُمع اليوم قرب ميناء الضبّة لتصدير النفط جراء هجوم بطائرات مسيرة ملغومة، تزامن مع وصول ناقلة لتحميل كميات من النفط المخصص للتصدير.

وأعلنت السلطات المحلية إغلاق طريق رئيسي يمر قرب الميناء حتى إشعار آخر.

وقبل ذلك، أعلنت جماعة الحوثي "تنفيذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط عبر ميناء الضبة في حضرموت"، وفق تعبير بيان صادر عنها.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا متواصلة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، والحوثيين المسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.