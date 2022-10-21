تكليف جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا

كُلفت جورجيا ميلوني رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة ايطاليا) من اليمين المتطرف، اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة من جانب الرئيس سيرجو ماتاريلا، وفق ما أعلن الأمين العام للرئاسة.

وقبلت ميلوني (45 عاما) بتولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وستقدم رئيسة الوزراء الجديدة -في وقت لاحق اليوم الجمعة- تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين الدستورية صباح غد.

وميلوني صحفية وسياسية تتزعم حزب ""فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا)" كانت عضوة بمجلس النواب عام 2006، وكانت أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية عندما تم تعيينها في الثامن من مايو/أيار 2008 وزيرة للشباب في حكومة سلفيو برلسكوني الرابعة (2008-2011).

وأصبحت أيضا أول امرأة مرشحة لرئاسة الحكومة بعد تصدر "إخوة إيطاليا" نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، حيث يتوقع أن تتحد مع زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" برلسكوني، وزعيم "حزب العصبة" ماتيو سالفيني لتشكيل الحكومة الجديدة.