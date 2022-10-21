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شاهد- شرطة الاحتلال تطارد صور التميمي والنابلسي وحازم في باحات الأقصى

كومبو تعليق شبان فلسطينيين صور التميمي والنابلسي وحازم في باحات الأقصى
شبان فلسطينيون علّقوا صورا للشهداء والمطاردين على أعمدة في باحات الأقصى (مواقع التواصل)
21/10/2022

اقتحم عدد من عناصر شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى وصادروا عددًا من الصور واليافطات التي تحمل صور وأسماء شهداء ومطاردين معلقة على جدران وأعمدة باحات الأقصى.

وكان شبان فلسطينيون قد علقوا صور الشهداء عدي التميمي ورعد حازم وإبراهيم النابلسي والمطارد أبو رعد حازم وغيرهم على جدران الأقصى، وأقدمت شرطة الاحتلال فيما بعد على إزالتها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شرطة الاحتلال احتجزت 4 من سكان شرق القدس تتراوح أعمارهم بين 16 و17، للاشتباه في قيامهم بالتلويح وتعليق لافتات تمجد الشهداء والمنظمات في منطقة المسجد الأقصى، كما أزالت الشرطة اللافتات المعلقة.

وأدى مقدسيون صلاة الغائب على الشهيد عدي التميمي، ورددوا هتافات حماسية للشهيد وداعمة للمقاومة الفلسطينية، عقب صلاة الجمعة.

واستشهد الشاب عدي التميمي أول أمس الأربعاء، بعد مطاردة قوات الاحتلال له على مدى 12 يوما، بعد تنفيذه عملية أولى على حاجز مخيم شعفاط أدت إلى مقتل جندية وإصابة أحد الحراس بجراح حرجة.

وبعدها، نفذ الشاب عملية ثانية عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم استشهد فيها، بعد إصابته أحد حراس المستوطنة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة سند