شاهد- شرطة الاحتلال تطارد صور التميمي والنابلسي وحازم في باحات الأقصى

اقتحم عدد من عناصر شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى وصادروا عددًا من الصور واليافطات التي تحمل صور وأسماء شهداء ومطاردين معلقة على جدران وأعمدة باحات الأقصى.

وكان شبان فلسطينيون قد علقوا صور الشهداء عدي التميمي ورعد حازم وإبراهيم النابلسي والمطارد أبو رعد حازم وغيرهم على جدران الأقصى، وأقدمت شرطة الاحتلال فيما بعد على إزالتها.

شبان يعلقون صورة الشـ.ـهيد عدي التميمي في المسجد الأقصى pic.twitter.com/mBW1FykeUU — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 21, 2022

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شرطة الاحتلال احتجزت 4 من سكان شرق القدس تتراوح أعمارهم بين 16 و17، للاشتباه في قيامهم بالتلويح وتعليق لافتات تمجد الشهداء والمنظمات في منطقة المسجد الأقصى، كما أزالت الشرطة اللافتات المعلقة.

המשטרה עיכבה לחקירה ארבעה חשודים, תושבי מזרח ירושלים בני 16 ו-17, בחשד שהניפו ותלו שלטי תמיכה במחבלים וארגוני טרור בשטח הר הבית. המשטרה הסירה את השלטים שנתלו | לידיעה המלאה >>> https://t.co/50U0QHlghu@SuleimanMas1 (צילום: דוברות המשטרה) https://t.co/dEfbIjXyVV pic.twitter.com/uoRQR2uK2y — כאן חדשות (@kann_news) October 21, 2022

وأدى مقدسيون صلاة الغائب على الشهيد عدي التميمي، ورددوا هتافات حماسية للشهيد وداعمة للمقاومة الفلسطينية، عقب صلاة الجمعة.

واستشهد الشاب عدي التميمي أول أمس الأربعاء، بعد مطاردة قوات الاحتلال له على مدى 12 يوما، بعد تنفيذه عملية أولى على حاجز مخيم شعفاط أدت إلى مقتل جندية وإصابة أحد الحراس بجراح حرجة.

وبعدها، نفذ الشاب عملية ثانية عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم استشهد فيها، بعد إصابته أحد حراس المستوطنة.