العلاقات العسكرية بين روسيا وإيران تقلق إسرائيل

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد -الخميس- عن "قلقه العميق" بشأن العلاقات العسكرية الإيرانية مع روسيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب لبيد أنه خلال المكالمة جرى إطلاعه على آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وأكد أن "إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أبدى "قلقه العميق حيال العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا".

وبحسب مسؤول إسرائيلي، يشير تصريح لبيد إلى نقل مفترض لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.

This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine.

I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia.

Israel stands with the Ukrainian people. 🇮🇱 🇺🇦

