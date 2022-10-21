العلاقات العسكرية بين روسيا وإيران تقلق إسرائيل

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد -الخميس- عن "قلقه العميق" بشأن العلاقات العسكرية الإيرانية مع روسيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب لبيد أنه خلال المكالمة جرى إطلاعه على آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وأكد أن "إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أبدى "قلقه العميق حيال العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا".

وبحسب مسؤول إسرائيلي، يشير تصريح لبيد إلى نقل مفترض لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.

This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine. I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia. Israel stands with the Ukrainian people. 🇮🇱 🇺🇦 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 20, 2022

وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمع "أدلة" تظهر أن الطائرات المسيرة التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا زودتها بها إيران، وفرضت عقوبات على أفراد وكيان إيرانيين.

في الأثناء، نقلت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن الحرس الثوري الإيراني أرسل مدربين إلى قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم، لمساعدة الجيش الروسي في التغلب على مشاكل في سرب الطائرات المسيرة الإيرانية. ونفت روسيا وإيران بشدة هذا الاتهام -الأربعاء- في الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس -في وقت سابق- أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح، بعد تحذير موسكو من إمداد كييف بأسلحة إسرائيلية.

وقال غانتس "سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير"، مؤكدا أن تل أبيب "ستواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه".

وكانت إسرائيل دعت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي جميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية بالعودة فورا إلى إسرائيل، وأعلنت أنها لن تعترف بضم المقاطعات الأوكرانية الأربع من قبل روسيا.

وحصرت السلطات الإسرائيلية حتى الآن تعاونها مع أوكرانيا في المساعدات الإنسانية وشحنات معدات غير فتاكة، من أجل الحفاظ على العلاقات مع موسكو.

كما باتت إسرائيل ملاذا لمنتقدي الكرملين، وانتقل إليها أيضا مشاهير روس منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.