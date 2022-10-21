أردوغان: موقف بوتين من المفاوضات مع أوكرانيا أصبح أكثر مرونة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن المفاوضات مع الجانب الأوكراني أصبح أكثر مرونة من السابق.

وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها قناة "إن تي في" (NTV) التركية أن الطرفين تعرضا لخسائر جدية، لكنه لم يفقد الأمل في الوصول إلى السلام عبر الجمع بين رئيسي البلدين.

ولفت الانتباه إلى أنه لمس خلال اتصالاته مع الرئيسين بوتين وفولوديمير زيلينسكي أن الرئيسين لا يمانعان في تمديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تصدير 8 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية.

ووقّع الاتفاق أواخر يوليو/تموز الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة، ويسري مدة 120 يوما قابلة للتمديد، وينتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

وفي موسكو، قال الكرملين اليوم إن بوتين كان دائما منفتحا على المفاوضات مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قال عقب الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت منشآت الطاقة في معظم أراء البلاد إنه لم يعد ممكنا التفاوض مع نظيره الروسي.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن موقف واشنطن بشأن شراء تركيا لمقاتلات "إف-16" (F-16) تسير في الاتجاه الإيجابي بالرغم من أن الولايات المتحدة ليست الخيار الوحيد، على حد تعبيره.