أغلبهم قضوا حرقا.. عشرات القتلى في يومين من الاشتباكات القبلية جنوبي السودان

أكدت مصادر طبية سودانية وأخرى أممية سقوط عشرات الضحايا خلال يومين نتيجة اشتباكات قبلية في ولايتي النيل الأزرق وغرب كردفان جنوب البلاد.

وأكد مصدر طبي في السودان اليوم الخميس مقتل 150 شخصا وجرح 86 آخرين خلال اشتباكات بين قبائل الهوسا وقبائل الفونج في منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق.

وقال عباس موسى مدير مستشفى ود الماحي "أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس) قتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب، وأغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86" آخرون.

وأدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقتل 13 شخصا، وفق الأمم المتحدة.

ما يحدث في النيل الأزرق جريمة مكتملة الأركان ،،

حسبي الله ونعم الوكيل 💔إن كانت احداث قبلية ف واجب السلطات بسط الأمن ،اذا كانت بفعل مجموعات مسلحة واجب السلطات بسط الأمن ،السلطات الامنية ليست أمينة على حياة المواطنين تقتلهم في أقسام الشرطة فقط#النيل_الأزرق_تنزف #مليونية21اكتوبر pic.twitter.com/Nec0R4jR9G — Alfi 🎀🌸🇸🇩 (@alfi_israa) October 20, 2022

من جهتها، قالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن الصراع القبلي في مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 20 ونزوح حوالي 4 آلاف.

ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، اندلع صراع بين قبيلتي "المسيرية" و"النوبة" في لقاوة جراء نزاع حول ملكية أراض شرق المدينة.

وأدى الصراع إلى تبادل إطلاق النار بين القبيلتين، ونزح حوالي 4 آلاف شخص بين 13 و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق "أوتشا".

ويقول مراقبون إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية عام 2020.