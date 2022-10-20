نيويورك تايمز: روسيا سحبت قوات من سوريا لدعم عملياتها في أوكرانيا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) عن مسؤولين بارزين مقيمين في الشرق الأوسط قولهم إن روسيا سحبت قوات ومعدات عسكرية حساسة من سوريا في الآونة الأخيرة، لتعزيز عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد مسؤولان للصحيفة أن عدد القوات الروسية التي سحبت من سوريا يتراوح بين 1200 و1600 عسكري، في حين أكد ثالث أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

ومن بين المعدات العسكرية التي سحبتها موسكو نظام للدفاع الجوي.

وقالت المصادر إن إعادة انتشار القوات والمعدات الروسية من سوريا يزيح إحدى العقبات أمام الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا.

وأضافت أن هذه الخطوة الروسية دليل على تراجع نفوذ موسكو خارجيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي أن عددا من القادة العسكريين الروس في سوريا نقلوا إلى أوكرانيا.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن مشاركة روسيا في إدارة العمليات بسوريا تقلصت، ومنها التنسيق العسكري مع إسرائيل.