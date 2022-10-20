مقتل 8 في انفجارين في سجن بميانمار يضم ساسة وأجانب

قتل 8 أشخاص على الأقل وجرح نحو 20 آخرين أمس الأربعاء في انفجارين تبعهما إطلاق نار في سجن إنسين في يانغون، كبرى مدن ميانمار.

ومن بين القتلى والدة أحد النشطاء المعارضين، وأقارب لسجناء سياسيين آخرين، و3 من حرس السجن وضباطه.

وحسب شهود عيان فإن عبوتين ناسفتين انفجرتا في مبنى ملحق بالسجن يستقبل فيها أقرباء السجناء السياسيين ويوصلون من خلاله المؤن لذويهم المسجونين. وقال الشهود إن رجال الأمن ردوا على التفجيرين بإطلاق النار عشوائيا داخل مجمع السجن، ولم تتبن أي جهة معارضة مسؤوليتها عن الحادثة.

وحسب مصادر رسمية، فإن الطاقة الاستيعابية لسجن إنسين هي 5 آلاف سجين، لكنه يضم أزيد من 12 ألفا.

سفيرة سجينة

ويضم إنسين سجناء أجانب بينهم السفيرة البريطانية السابقة لدى ميانمار فيكي بوومين وزوجها كو هتين لين، اللذان قبض عليهما يوم 24 أغسطس/آب الماضي بتهمة مخالفة قانون الإقامة. كما تسجن ميانمار صحفيين أجانب بتهمة العمل ضد الحكومة.

يذكر أن جيش ميانمار نفذ انقلابا مطلع العام الماضي، وسجن مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي إلى جانب العديد من البرلمانيين والسياسيين المعارضين.

وخلال أقل من عامين، اعتقل جيش ميانمار نحو 15 ألف شخص، حسب مصادر معارضة.

وتقول السلطات إن 3900 مدني قتلوا في المواجهات بين "المعارضة المسلحة" والحكومة منذ فبراير/شباط الماضي.