في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يناقش ملف المسيّرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية

صرّح مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، للجزيرة الأربعاء، أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو أكدت أن أي نقل للمسيّرات من إيران دون موافقة مسبقة من المجلس سيمثل انتهاكا للقرار رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت ديكارلو -خلال جلسة مغلقة عُقدت بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- إن الأمم المتحدة أرسلت سابقا خبراء للتحقيق في حادثة مماثلة.

وقد التأم مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، في جلسة مغلقة لمناقشة ملف المسيرات الإيرانية التي يؤكد الأوكرانيون وحلفاؤهم الغربيون أن روسيا تستخدمها لشن هجمات في أوكرانيا.

بدورها، قالت المتحدث باسم البعثة الأميركية بالأمم المتحدة إن هناك أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا.

كما قالت الخارجية الأميركية إن لديها أدلة كثيرة على استخدام المسيرات الإيرانية لضرب المدنيين والبنية التحتية بأوكرانيا، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام العقوبات وكل الآليات المناسبة ضد من يشارك في نقل هذه المسيرات لروسيا.

وكانت وول ستريت جورنال نقلت عن دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين بارزين وعلى شركة مصنعة للمسيرات، على أن يتم اعتمادها صباح اليوم الخميس ردا على تزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة.

ووفق ما نشرته هذه الصحيفة الأميركية ستُجمَّد أصول رئيس الأركان العامة الإيراني محمد باقري وسيُفرَض عليه حظر السفر، كما تستهدف العقوبات شركة شاهد لصناعة المسيرات الإيرانية، والعميد سعيد أغاجاني مسؤول قيادة المسيرات التابعة للحرس الثوري، إضافة إلى حجة الله قريشي الذي يُعتقد أنه عمل مع روسيا في عمليات تسليم المسيرات الإيرانية.





في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أوكرانيا إلى تقديم وثائقها بشأن استعمال مسيرات إيرانية في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان -في اتصال هاتفي مع نظيره الكرواتي غوردان غرليج- إن إيران تعارض بشدة الحربَ وتسليح أحد طرفيها، وأضاف أن إيران لديها تعاون دفاعي مع روسيا منذ سنوات لكنها لم تدعمها في الحرب على أوكرانيا.

ونفى عبد اللهيان أن تكون بلاده قد زودت موسكو بأي نوع من الأسلحة لاستعماله في الحرب.

بدوره، قال مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي إن الأطراف -التي كانت تقول إن صور التجهيزات الصاروخية المتطورة والمسيرات الإيرانية مفبركة- أصبحت تحذر اليوم من خطورتها.

وقد أبلغت أوكرانيا منذ أسابيع عن شن روسيا هجمات بمسيرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات هبوط انتحارية.

وفي وقت سابق، قال مندوب أوكرانيا -في رسالة لمجلس الأمن- إن تقديرات بلاده تشير إلى أن لدى طهران خططا لتصدير مئات الطائرات المسيّرة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا انتهاك لقرار المجلس رقم 2231 المؤيد للاتفاق النووي بين طهران والغرب.

وقد توعد الاتحاد الأوروبي إيران بعقوبات ردا على بيعها لروسيا طائرات مسيرة تستخدمها في قصف أوكرانيا، قائلا إن لديه أدلة كافية لفرض عقوبات على طهران لإمدادها روسيا بالمسيّرات التي تستخدمها في الحرب على أوكرانيا.