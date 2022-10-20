عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي": الخطوة التي أقدمت عليها السعودية و"أوبك+" مؤسفة للغاية وناجمة عن سوء تقدير عميق
آخر تحديث: 20/10/202203:16 PM (مكة المكرمة)
عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي" (ABC): الخطوة التي أقدمت عليها السعودية و"أوبك+" مؤسفة للغاية وناجمة عن سوء تقدير عميق.
عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي": قرار السعودية وأوبك+ وما أسفر عنه من ارتفاع في أسعار النفط يساعد في زيادة عائدات بوتين.
عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي": توقيت خفض إنتاج النفط خاطئ للغاية بينما نسعى لاستعادة النمو الاقتصادي.
المصدر : الجزيرة