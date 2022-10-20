عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي": الخطوة التي أقدمت عليها السعودية و"أوبك+" مؤسفة للغاية وناجمة عن سوء تقدير عميق

عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي" (ABC): الخطوة التي أقدمت عليها السعودية و"أوبك+" مؤسفة للغاية وناجمة عن سوء تقدير عميق.

عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي": قرار السعودية وأوبك+ وما أسفر عنه من ارتفاع في أسعار النفط يساعد في زيادة عائدات بوتين.

عاجل | بلينكن لشبكة "إيه بي سي": توقيت خفض إنتاج النفط خاطئ للغاية بينما نسعى لاستعادة النمو الاقتصادي.